Afghanistan,Obama crede in missione

22:03 - Il presidente americano, Barack Obama, "crede fermamente nella missione in Afghanistan". Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, replicando alle critiche mosse ad Obama dall'ex numero uno del Pentagono, Robert Gates, in un libro. Carney ha anche respinto le accuse mosse al vicepresidente Joe Biden: "E' stato un eccellente consigliere del presidente e ha giocato un ruolo chiave in tema di sicurezza e politica estera".