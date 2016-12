06:46 - Un soldato della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (Isaf) è morto nell'Afghanistan meridionale. Lo ha reso noto la stessa Isaf a Kabul. In un breve comunicato l'Isaf precisa solo che il decesso è stato causato da ferite non legate ad una battaglia. I soldati stranieri morti in Afghanistan nel 2014 sono ora, secondo un calcolo non ufficioso, sette.