06:40 - Un soldato della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (Isaf) è rimasto ucciso nell'Afghanistan orientale. Lo ha reso noto la stssa Isaf a Kabul. In un breve comunicato si precisa unicamente che il militare è deceduto nel corso di un assalto armato degli insorti. I soldati stranieri morti in Afghanistan nel 2014 sono ora, secondo un calcolo non ufficioso, sei.