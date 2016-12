09:15 - Non si fermano negli Stati Uniti le polemiche per la liberazione del sergente Bowe Berghdahl in cambio di cinque detenuti talebani. In un video si vede il momento della consegna del militare ai connazionali. Sotto accusa anche il clima di "cordialità" tra i responsabili dell'esercito e gli estremisti. Bergdahl veste un tradizionale abito bianco afghano. Verrà preso in consegna e portato via con un elicottero Black Hawk.

Bergdahl è stato accusato di essere un disertore. Già prima della sua cattura da parte dei talebani in Afghanistan nel 2009, il sergente si era allontanato senza autorizzazione dal suo reparto di appartenenza ed era poi tornato, secondo quanto si afferma in un rapporto riservato dell'esercito.



Problemi di disciplina - Nel documento, di circa 35 pagine, redatto due mesi dopo la scomparsa del sergente, si precisa che Bergdahl si era allontanato una prima volta da un poligono di tiro in California, durante l'addestramento, e una volta anche dalla sua postazione in Afghanistan, secondo quanto riferisce il New York Times citando fonti informate sul documento. Il rapporto afferma che molto probabilmente Bergdhal, quando è stato catturato, si era allontanato dai suoi compagni in Afghanistan volontariamente, di notte, dopo aver criticato la mancanza di sicurezza e disciplina nelle sua unità.