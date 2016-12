7 gennaio 2014 Afghanistan, kamikaze a 10 anni Bimba arrestata prima dell'attentato Il fratello talebano l'aveva convinta a farsi esplodere a un check-point, ma un poliziotto ha notato la giacca voluminosa e ha sventato l'attacco Tweet google 0 Invia ad un amico

06:30 - All'inizio la polizia afghana pensava che avesse dieci anni, ma dopo i primi controlli è emerso che potrebbe averne addirittura otto. Spozmay è la bambina arrestata dalle autorità della provincia meridionale di Helmand prima che si facesse esplodere contro un checkpoint al confine con il Pakistan. Uno dei poliziotti l'ha notata perché era infagottata in un giubbotto che poi si è scoperto essere imbottito di esplosivo. La piccola non ha quindi potuto azionare il dispositivo che l'avrebbe fatta esplodere.



Secondo un'altra versione dei fatti non avrebbe portato a termine la missione solo perché non sarebbe stata in grado di azionare l'innesco. Ad affidarle la missione suicida era stato il fratello Zahir, comandante talebano operante nel distretto con il nome di Hameed Sahib. La bambina, riferisce la Bbc, ora è sotto shock. "Mi ha detto di indossare un giubbotto, di andare al checkpoint della polizia e premere un pulsante" ha raccontato la bambina. "Ha detto che non mi sarebbe successo niente. E mi ha accompagnato fino al posto di polizia".



Il fatto accaduto domenica è stato reso noto solo ieri dal ministero dell'Interno a Kabul. La bimba ora è stata trasferita a Lashkar Gah, capoluogo della provincia di Helmand.



Da parte loro, per il momento, i talebani non hanno reagito alla notizia. La storia ricalca un copione che si è ripetuto varie volte, tra orrori accertati e casi di propaganda antitalebana. Secondo le cronache i baby-kamikaze vengono reclutati in diverse aree del Paese e il più delle volte portati in Pakistan, dove vengono addestrati per diventare attentatori suicidi.



Nell'ottobre scorso, secondo fonti di sicurezza afghana, almeno 21 minori, di età compresa tra i 7 e i 12 anni, sono stati fermati e poi rilasciati in un'operazione dell'intelligence nella provincia orientale di Laghman dopo aver ricevuto un addestramento in Pakistan. Nel febbraio 2012, l'opinione pubblica afghana e internazionale fu colpita dalla notizia che la polizia di Kandahar aveva arrestato per la seconda volta due bambini di una decina d'anni, Azizullah e Nasibullah, che stavano per immolarsi contro un convoglio di truppe straniere.



Nel settembre dello stesso anno, un altro bambino di 12 anni, Niyaz, reclutato dai talebani per immolarsi come kamikaze, è fuggito dal campo di addestramento e si è consegnato alle autorità. E questi sono solo alcuni casi. I talebani nei loro comunicati hanno ripetutamente negato di utilizzare minorenni per le loro azioni contro le forze di sicurezza afghane e internazionali.