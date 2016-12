Afghanistan,italiani sventano colpi

12:20 - Il contingente italiano impegnato in Afghanistan è riuscito a intervenire in tempo bloccando attentati organizzati in vista delle elezioni presidenziali del 5 aprile. "Attacchi spettacolari contro candidati ed esponenti governativi di spicco della provincia di Herat sono stati sventati dalle forze di sicurezza locali e dai militari italiani", spiegano dal contingente. Due importanti leader talebani sono stati arrestati.