Afghanistan, attentato: due morti

08:37 - Un attentatore suicida si è scagliato contro un automezzo militare nel distretto di Khanabad della provincia settentrionale afghana di Kunduz: secondo le prime informazioni, due civili sarebbero morti e otto avrebbero riportato ferite. L'attacco del kamikaze non è stato ancora rivendicato ma le autorità locali non escludono che esso possa essere stato l'opera del Movimento islamico dell'Uzbekistan (Uim), molto attivo in questa zona.