07:27 - L'Unità di crisi della Farnesina è in contatto con l'ambasciata italiana a Kuala Lumpur, in Malaysia, per verificare la presenza dell'italiano Luigi Maraldi a bordo del volo Malaysian Airlines MH 370 sparito dai radar mentre era diretto a Pechino. Il nome di Maraldi lo si legge nella lista dei passeggeri pubblicata su Twitter dall'emittente cinese CCTV.