17:24 - Un satellite thailandese ha rilevato 300 oggetti galleggianti sulle acque dell'Oceano Indiano, a 200 chilometri dalla zona in cui si stanno concentrando le ricerche dell'aereo Malaysia Airlines MH370, scomparso l'8 marzo. Secondo le rilevazioni, gli oggetti misurano da 2 a 15 metri. E' il secondo avvistamento dopo quello di 122 oggetti già annunciato dal governo malese.

Secondo avvistamento - Kuala Lumpur aveva annunciato il rilevamento degli oggetti in un'area di 400 chilometri quadrati, dove una squadra multinazionale sta concentrando i suoi sforzi; questa era stata definita come la "pista più credibile". La nuova segnalazione arriva invece da 200 chilometri a sud-ovest rispetto questa zona, dove si presume sia precipitato l'aereo, a circa 2500 chilometri dalle coste australiane. Le ultime immagini sono state trasmesse ai coordinatori delle ricerche. Gli oggetti rilevati dal satellite thailandese, utilizzato per l'osservazione di risorse naturali, misurano dai 2 ai 15 metri di lunghezza.



Crollo prenotazioni in Cina - Nel frattempo, in Cina le agenzie turistiche registrano un crollo delle prenotazioni verso la Malesia. Il 20% dei cinesi che aveva già prenotato un viaggio ha deciso di cancellarlo. L'agenzia di viaggi Cyts non utilizzerà più la Malaysia Airlines per i suoi clienti, offrendo rimborsi a chi aveva già comprato un biglietto. Inoltre sul web gli utenti cinesi invitano a non usare più la compagnia malese per volare e a non recarsi in Malesia.