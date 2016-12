Aereo scomparso, italiano è vivo

11:18 - Luigi Maraldi non era a bordo dell'aereo della Malaysian Airlines scomparso tra il Golfo di Thailandia e il Mar cinese meridionale. Lo ha confermato l'Unità di crisi della Farnesina che ha parlato con il nostro connazionale. Maraldi, originario di Cesena, è riuscito a mettersi in contatto anche con i genitori, rassicurandoli di star bene. Si trova ora in Thailandia. Il suo nome era nella lista degli imbarcati pubblicata su Twitter.