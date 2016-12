16 marzo 2014 Aereo scomparso, in volo per 7 ore dopo ultimo contatto con torre di controllo Le indagini delle autorità malesi sul volo scomparso sabato con 239 persone a bordo sembrano ormai essersi concentrate sull'ipotesi dirottamento Tweet google 0 Invia ad un amico

11:13 - Le indagini delle autorità malesi sul volo scomparso sabato con 239 persone a bordo sembrano ormai essersi concentrate sull'ipotesi dirottamento. Il modo in cui sono state spente manualmente le comunicazioni, i cambi di rotta e soprattutto la scoperta che l'aereo è rimasto in volo per altre sette ore dopo l'ultimo contatto con la torre di controllo lasciano pochi dubbi: resta solo da chiarire se ai comandi c'erano i piloti originari, magari sotto costrizione, o qualche altro esperto.