20:56 - E' precipitato sulla Giamaica il piccolo aereo privato ad elica decollato per la Florida dallo Stato di New York e intercettato in volo da caccia militari perché non rispondeva alle comunicazioni radio. Secondo quanto hanno affermato da fonti Usa, citate dalla Nbc, l'uomo ai comandi era stato visto dai piloti dei caccia americani "privo di conoscenza e accasciato sui comandi".