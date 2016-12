Aereo precipitato, trovata scatola nera Intelligence Usa: abbattuto da filorussi

Gli Stati Uniti hanno fatto un appello a un "cessate il fuoco immediato" in Ucraina per consentire un'inchiesta senza intralci sull'abbattimento del Boeing malese. Tutte morte le 298 persone a bordo, 80 erano bambini. "Chiediamo a tutte le parti interessate di consentire un accesso sicuro al luogo dell'incidente da parte degli investigatori", ha detto il portavoce della Casa Bianca. Per l'intelligence Usa l'aereo è stato abbattuto dai filorussi.

23:19 Cnn: "Scatole nere ancora in Ucraina"

Le scatole nere dell'aereo della Malaysia Airlines abbattuto giovedì si trovano ancora nell'est dell'Ucraina. Lo riferisce la Cnn.

21:38 GB: "Probabile sia stato un missile separatista"

Sembra "sempre più probabile che il volo MH-17 sia stato abbattuto da un missile separatista" lanciato da un'area nei pressi di Torez, controllata da ribelli pro-Russia. Lo riferisce Downing Street, si apprende da media britannici. Sei esperti dell'autorità britannica per le inchieste su incidenti aerei (UK Air Accident Investigation Branch) arriveranno sabato a Kiev per assistere nelle indagini sul disastro.

20:07 Hollande: "Nessun francese a bordo"

Il presidente francese, Francois Hollande, ha assicurato questa sera che non c'erano francesi a bordo del volo della Malaysia Airlines. A margine di una missione in Africa, Hollande si è detto certo che "non c'erano francesi nell'aereo". Poche ore prima, il leader socialista aveva usato il condizionale per fare la stessa affermazione.

19:10 Obama: subito il cessate il fuoco

18:35 Onu: "Si metta fine ai combattimenti"

Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, "condanna fermamente" l'abbattimento dell'aereo della Malaysia Airlines in Ucraina. "Questo incidente terrificante deve condurre a uno sforzo serio per porre fine ai combattimenti nel Paese", avverte Ban in una nota, chiedendo un'indagine internazionale completa e trasparente sull'accaduto e offrendo la piena cooperazione delle Nazioni Unite.

18:18 Obama: "Aereo abbattuto dai filorussi"

L'aereo è stato abbattuto da un missile lanciato da un'area controllata da separatisti filorussi, ha detto Obama. "Non è la prima volta - ha aggiunto -. Un aereo da trasporto e un elicottero sono stati abbattuti nella stessa zona".

18:14 Obama: "No a ruolo militare Usa in Ucraina"

Il presidente Barack Obama ha detto di essere pronto a rafforzare le sanzioni contro la Russia se necessario, aggiungendo: "Non vediamo un ruolo militare americano" in Ucraina.

18:05 Obama: "Subito cessate il fuoco"

L'aereo abbattuto è una "tragedia globale", ha detto il presidente Usa, Barack Obama, aggiungendo: "Serve un cessate il fuoco immediato in Ucraina". E ha aggiunto: "Non è tempo di propaganda, non è tempo di giochi. Dobbiamo sapere cosa è successo e chi sono i responsabili. Ci sono state troppo poche informazioni nell'est dell'Ucraina".

18:00 Un americano a bordo

A bordo dell'aero Malaysia Airlines "sappiamo che c'era anche un cittadino americano". L'ha confermato il presidente Usa, Barack Obama. Il quale, definendo "una tragedia globale" l'accaduto, ha sottolineato che serve "un cessate il fuoco immediato in Ucraina".

17:37 La Russia: "Kiev doveva chiudere lo spazio aereo"

"L'obbligo di chiudere lo spazio aereo sopra la zona in cui c'erano scontri militari era una responsabilità di Kiev". A sostenerlo è l'ambasciatore russo all'Onu, Vitaly Churkin, nel corso della riunione urgente del Consiglio di Sicurezza sull'aereo precipitato in Ucraina. "Perché è stato dato il via libera a un aereo civile in una zona di conflitto?", ha aggiunto Churkin, chiedendo di non fare pressioni pregiudicando l'inchiesta internazionale con ipotesi e insinuazioni.

16:54 Telefonata Merkel-Poroshenko: Kiev pronta a tregua

Di fronte alla necessità di una tregua immediata sui due fronti, il presidente ucraino Petro Poroshenko ha detto di essere come prima pronto ad accettarla. E' quanto emerso da una telefonata fra Angela Merkel, Poroshenko, l'olandese Rutte e il polacco Tusk sugli sviluppi del conflitto ucraino dopo la precipitazione dell'aereo malese. Secondo una nota di Berlino, "c'è accordo sul fatto che la Russia dovrebbe usare la sua influenza sui separatisti in modo chiaro ed efficace perché la pace abbia una chance".

16:44 Napolitano: "Fare presto piena luce"

"L'Italia è vicina a quanti sono stati colpiti dalla terribile sciagura, nella speranza che attraverso un convinto, leale e trasparente sforzo di collaborazione tra tutte le parti coinvolte, possa essere al più presto fatta piena luce sull'accaduto". Così il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

16:37 L'Onu conferma: "Erano 80 i bambini a bordo"

"Sull'aereo precipitato in Ucraina erano presenti 80 bambini": lo ha detto il capo degli affari politici dell'Onu, Jeffrey Feltman, nel corso della riunione urgente del Consiglio di Sicurezza. In precedenza anche il Commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino, Valeria Lutkovska, aveva confermato la notizia.

16:17 L'Onu: "Aprire inchiesta internazionale"

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu chiede una "inchiesta internazionale completa e indipendente" sul caso dell'aereo precipitato in Ucraina. Lo affermano i Quindici in una dichiarazione adottata all'unanimità nel corso della riunione di emergenza in corso al Palazzo di Vetro.

15:43 Usa: "Missile lanciato da territorio ucraino"

Il missile che ha colpito l'aereo della Malaysia Airlines sarebbe stato lanciato da dentro l'Ucraina. Lo affermano fonti dell'intelligence statunitense citate dalla stampa americana.