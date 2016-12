12 maggio 2014 Aereo perde i contatti radio, poi un tweet del comandante: "Boss sono ancora vivo" Un velivolo dell'IRS Airlines in provenienza da Bratislava è stato costretto a un atterraggio d'emergenza nel deserto: il primo ufficiale pubblica una foto sul social Tweet google 0 Invia ad un amico

09:07 - In due si erano diretti in Slovacchia a bordo di un IRS Airlines Fokker 100 per risolvere un problema idraulico, ma qualcosa nel viaggio di ritorno non ha funzionato. Nella rotta è stato perso il contatto radio, è stato dovuto fare un atterraggio d'emergenza ma dell'aereo, in volo da Bratislava alla Nigeria, sono state perse completamente le tracce. Poi l'annuncio del primo ufficiale su Twitter: "Boss sono ancora vivo", con tanto di foto del velivolo alle spalle nel deserto. La posizione precisa dell'atterraggio di emergenza è ancora sconosciuta, ma si sa che è dentro i confini di Niger, paese vicino di casa della Nigeria.