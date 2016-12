Aereo militare americano costretto ad atterrare in Iran da jet di Teheran

06:04 - Un aereo militare americano in volo dalla base di Bagram in Afghanistan verso Dubai è stato costretto ad atterrare in Iran da due jet di Teheran. L'aereo trasportava 140 passeggeri americani e canadesi, tra cui molti contractor militari. Dopo alcune ore il volo è ripartito alla volta di Dubai, sua destinazione iniziale.

L'aereo, noleggiato dalle forze della coalizione occidentale in Afghanistan presso la compagnia Fly Dubai, basata negli Emirati Arabi, sarebbe stato contattato dai controllori di volo iraniani che avrebbero contestato il piano di volo e invitato il pilota a tornare in Afghanistan. Quest'ultimo avrebbe spiegato di non avere carburante a sufficienza per tornare indietro, così sarebbe arrivato l'ordine di atterrare nell'aeroporto di Bandar Abbas, nel sud dell'Iran. Atterraggio avvenuto sotto la scorta vigile di un paio di caccia iraniani.



La dinamica della vicenda, tuttavia, non è chiara. Una prima versione diffusa dal Washington Post, che parlava di due caccia dell'aviazione iraniana che avrebbero costretto il volo carico di americani ad atterrare, è stata smentita dal Dipartimento di Stato che parla di semplici "problemi burocratici" che hanno reso necessario l'atterraggio in territorio iraniano, senza alcuna coercizione. Due caccia di Teheran avrebbero comunque scortato il volo fino allo scalo di Bandar Abbas. Altre fonti invece negano, sostenendo che l'areo sia atterrato da solo. Altre fonti ancora sostengono che sia stato proprio l'aereo a chiedere di atterrare dopo che i piloti si sono accorti di seguire una rotta sbagliata.