Aereo Malesia, sempre più concreta l'ipotesi del dirottamento

12:44 - L'India ha sospeso le operazioni di ricerca dell'aereo della Malaysian Airline scomparso, su richiesta del governo della Malesia. Secondo un portavoce della Marina indiana, "si tratta di sospensione e non di abbandono delle ricerche perché Kuala Lumpur vuole mettere a punto una nuova strategia". Da alcuni giorni navi e aerei indiani stavano cercando tracce dell'aereo scomparso nella zona delle isole Andamane e nella Baia del Bengala.

In una conferenza stampa sabato a Kuala Lumpur, il premier malaysiano Najib Razak ha sostenuto che l'ipotesi su cui gli investigatori stanno lavorando è quella di una deviazione "deliberata" della rotta del velivolo da parte dei piloti o di qualcun altro a bordo.



Due possibili traiettorie per il dirottamento - Sulla base dell'ultimo segnale emesso, le autorità malaysiane hanno ipotizzato l'esistenza di due corridoi di volo per il Boeing 777: uno meridionale sull'oceano Indiano ed uno settentrionale sull'India ed il Pakistan. Le autorità indiane hanno però escluso che un qualsiasi velivolo possa attraversare il territorio dell'India senza essere localizzato dai radar nazionali.



L'ipotesi di un "11 settembre" indiano - Fra le mille ipotesi che si fanno su quanto sia accaduto sull'aereo, l'ex vice segretario di Stato americano Strobe Talbott ha ipotizzato in un tweet che possa trattarsi di un dirottamento mirato ad un attentato contro l'India. "La direzione, il carico di combustibile e la traiettoria - ha sostenuto Talbott - portano alcuni a sospettare che dirottatori abbiano pianificato un attacco del tipo 11 settembre (contro le Torri gemelle di New York) in una città indiana".



Nelle ricerche coinvolti 25 Paesi - Nella ricerca dell'aereo sono stati coinvolti 25 Paesi e, come spiegato dal ministro dei Trasporti malese, il governo è in contatto con tutti gli Stati coinvolti. Tra questi ci sono il Kazakhstan, il Pakistan, il Bangladesh, la Cina, il Vietnam, l'Australia e la Francia.



Indagato anche il personale di terra - Oltre a pilota, co-pilota e passeggeri, le indagini sulla scomparsa dell'aereo della Malaysian Airlines si stanno concentrando sul personale di terra, tecnici e ingegneri in contatto con il velivolo. Lo ha riferito il ministro dei Trasporti malese a Kuala Lumpur, precisando che pilota e co-pilota non avevano chiesto di viaggiare insieme.



Il Papa: "Preghiamo per l'aereo scomparso" - "Vi invito a ricordare nella preghiera i passeggeri e l'equipaggio dell'aereo della Malaysian e i loro familiari, siamo vicini a loro in questo difficile momento" a proposito dell'aereo scomparso". Lo ha detto papa Francesco dopo l'Angelus.



Francia invia tre agenti speciali - La Francia invierà tre agenti speciali per partecipare alle ricerche del Boeing 777 della Malaysia Airlines sparito otto giorni fa. Lo ha annunciato il ministero dei Trasporti francese in una nota. Gli agenti affiancheranno da lunedì i colleghi americani già operativi a Kuala Lumpur.