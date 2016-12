23 luglio 2014 Aereo malese, mancano 100 corpi

Prime bare giunte in Olanda Sul treno arrivato a Charcov, secondo gli ispettori olandesi, ci sono solo 200 cadaveri delle vittime. E l'Osce conferma che resti umani sono ancora sparsi nei campi nella zona dell'abbattimento Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

23:30 - Potrebbero mancare all'appello ancora un centinaio di corpi delle vittime del volo Malaysia Airlines abbattuto in Ucraina. Sul treno carico dei resti giunto a Charkov, secondo gli ispettori olandesi, ci sono solo 200 cadaveri nonostante il governo di Kiev avesse contato 282 cadaveri, spiegando che i 16 mancanti erano stati inceneriti dall'esplosione. Intanto in Olanda sono giunte le prime bare, una folla commossa ha seguito il corteo dei feretri.

Il responsabile dell'unità medica olandese, Jain Tuinder, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, ha però garantito che "non partiremo sino a quando ogni resto umano non sarà stato raccolto. Dovremo dunque tornare indietro e negoziare ancora per riprendere le ricerche".



Del resto anche il portavoce degli osservatori dell'Osce, Micheal Bociurkiw, aveva sottolineato di aver accompagnato martedì nella zona della tragedia alcuni esperti malesi, constatando la presenza di resti umani ancora presenti sul posto: "Al lato della strada abbiamo individuato sacchetti di plastica contenenti membra umane che non erano stati raccolti. Il altri punti l'olezzo della decomposizione era particolarmente acuto. Anche presso i rottami della cabina di pilotaggio abbiamo rilevato che vi era materia organica in decomposizione.Oltretutto abbiamo notato che la carcassa della cabina era stata spostata rispetto al giorno precedente".



E proprio a causa dello spostamento dei rottami, gli osservatori hanno confermato che "a qesto punto qualsiasi ricerca sul campo è largamente compromessa", poiché proprio i resti dell'aereo, più delle scatole nere, avrebbero potuto far luce sulle cause e sulla dinamica della tragedia.



Prime bare in Olanda - Intanto due aerei militari che trasportano le prime 40 salme delle vittime dell'aereo abbattuto sono atterrati all'aeroporto militare di Eindhoven. I due aerei, uno australiano e uno olandese, sono atterrati e si sono fermati davanti alle autorita' schierate sulla pista. Il re Guglielmo Alessandro e la regina, il premier Mark Rutte, il vicepremier e tutti i ministri, assieme ai rappresentanti di 17 Stati che hanno riportato vittime, hanno osservato un minuto di silenzio.