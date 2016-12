25 luglio 2014 Aereo algerino caduto, relitto in Mali Hollande: "Trovata la scatola nera" Il velivolo è disintegrato. Non ci sono sopravvissuti tra le 116 persone a bordo. Secondo Parigi, l'incidente è dovuto probabilmente alle avverse condizioni meteo Tweet google 0 Invia ad un amico

16:20 - Il relitto dell'aereo dell'Air Algerie caduto mentre era in volo tra il Burkina Faso e Algeri con 116 persone a bordo, tra cui una cinquantina di francesi, è stato localizzato nella regione di Gossi, nel Mali. Non ci sono sopravvissuti. Lo ha fatto sapere l'Eliseo, precisando che l'apparecchio è stato chiaramente identificato malgrado il "suo stato disintegrato". Secondo Parigi, l'incidente è dovuto probabilmente alle condizioni meteo.

Secondo il ministro francese dell'Interno Bernard Cazeneuve sono le avverse condizioni meteorologiche, con grande probabilità, all'origine del disatro. Il ministro ha tuttavia precisato che "nessuna ipotesi può essere esclusa fino a quando l'indagine non avrà dato tutti i suoi risultati".



Il relitto dell'aereo dell'Air Algerie è stato localizzato - precisa l'Eliseo in una nota, confermando una informazione anticipata dalle autorità del Burkina - nella regione di Gossi, nel nord del Mali, "vicino alla frontiera con il Burkina Faso". Il presidente francese, Francois Hollande, parlando in tv, ha poi annunciato il ritrovamento da parte dei militari francesi di "una scatola nera" del volo d Air Algerie precipitato in Mali.



Il presidente della Repubblica francese ha intanto "assicurato alle famiglie e alle persone vicine alle vittime tutta la sua solidarietà". Secondo la compagnia Air Algerie, l'aereo era decollato da Ouagadougou con più di 110 passeggeri e sei membri di equipaggio con destinazione Algeri nella notte tra mercoledì e giovedì, ed era scomparso dagli schermi radar cinquanta minuti dopo il decollo.