Adozioni, il ministro degli Esteri: "Sbloccate quelle dalla Bielorussia"

18:52 - Lo sblocco delle adozioni dalla Bielorussia, congelate da diversi anni, è stato annunciato dal ministro degli Esteri, Federica Mogherini. La questione era stata portata all'attenzione del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, su sollecitazione delle famiglie, con cui la Farnesina si è tenuta costantemente in contatto.

Questo risultato, comunicato dall'Ambasciatore di Bielorussia, è frutto, sottolinea una nota della Farnesina, di negoziati confidenziali condotti in questi mesi dalla Vice Ministro Marta Dassù e dalla sua omologa bielorussa Alena Kupchnya.



Marò, "seguiamo la via dell'internazionalizzazione" - "La via che seguiamo sul caso marò è la stessa del precedente governo ed è quella dell'internazionalizzazione della vicenda. Una via che richiede un profilo di responsabilità massima in questa fase che è delicata". "Tutti gli aspetti della responsabilità sono temi che non credo si possano affrontare se non dopo la soluzione della vicenda", ha spiegato.