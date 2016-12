15:30 - "La Russia non ha intenzione di far aderire alla federazione le regioni sud-orientali dell'Ucraina". Lo ha detto il ministro degli Esteri di Mosca, Sergei Lavrov, in un'intervista. "Non possiamo avere un tale desiderio: contraddice i nostri interessi", aggiunge Lavrov. Il capo della diplomazia del Cremlino smentisce poi il segretario di Stato Usa, John Kerry: "Nessun militare né 007 è presente nell'area".