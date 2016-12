Addio tregua, Israele incolpa Hamas Prima vittima israeliana nel conflitto

E' durata poche ore la speranza di una tregua tra il governo israeliano e Hamas. Il premier Benyamin Netanyahu aveva convocato d'urgenza i ministri del Consiglio di sicurezza per esaminare la proposta egiziana di un cessate il fuoco, ma l'incessante lancio di razzi da parte di Hamas ha fatto naufragare l'accordo. "L'offensiva riprende dopo sei ore di attacchi unilaterali dei palestinesi", ha affermato Netanyahu.

23:11 Tre palestinesi uccisi in due raid a Gaza

Tre palestinesi sono rimasti uccisi nel corso di due raid israeliani nella Striscia di Gaza stasera. Il primo raid ha ucciso due persone che si trovavano a bordo di un'auto a Rafah (sud), nel secondo è morta una terza persona a Johr al-Deeq (centro), ha reso noto il portavoce dei servizi medici palestinesi.

21:11 Convocato gabinetto sicurezza Israele

Il gabinetto di sicurezza israeliano si riunisce questa sera per discutere della risposta al fallimento della proposta di cessate il fuoco avanzata dall'Egitto. Lo scrive Haaretz.

20:39 Casa Bianca: preghiamo per famiglie vittime

"Le nostre preghiere e i nostri pensieri sono per coloro che hanno perso qualcuno" in questo conflitto. Così il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest, ha commentato la notizia sul primo civile israeliano ucciso da un colpo di mortaio sparato dalla Striscia, e sulle vittime dei raid di Israele. "La Casa Bianca è preoccupata per i civili di entrambe le parti", ha aggiunto il portavoce durante un incontro con la stampa alla Casa Bianca.

20:38 Netanyahu licenzia viceministro difesa

Il premier Benyamin Netanyahu ha licenziato in tronco il viceministro della difesa Dany Danon (Likud) dopo che aveva criticato il sostegno israeliano alla iniziativa egiziana per un cessate il fuoco ed aveva perorato una linea più rigida. Netanyahu ha qualificato come "irresponsabile" il comportamento di Danon e ha sostenuto che è stato sfruttato da Hamas.

19:20 Mogherini in Palestina: "Impegno per la pace"

Dalla Palestina, dove ha incontrato il presidente dell'Anp, Abu Mazen, il ministro Federica Mogherini rilancia l'impegno italiano ed europeo per la ripresa "di un processo politico di pace e per arrivare immediatamente ad un cessate il fuoco".

19:19 Netanyahu: "Hamas ha scelto la guerra"

"Hamas ha scelto di proseguire la campagna militare. Pagherà il prezzo". Ad affermarlo il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha aggiunto: "Se non c'è un cessate il fuoco, la nostra risposta è: fuoco!".

18:48 Un altro morto a Gaza e prima vittima israeliana a Erez

Recrudescenza nei combattimenti fra Hamas ed Israele. Nell'ultima ora un palestinese è rimasto ucciso a Gaza nel rione Zeitun. Contemporaneamente, un civile israeliano è rimasto ucciso al valico di Erez (fra Israele e Gaza) da un colpo di mortaio sparato dalla Striscia. Lo annuncia radio Gerusalemme (è la terza vittima nella giornata e la prima israeliana nel conflitto in corso con Hamas).

18:20 Tel Aviv: due razzi intercettati

Sirene di allarme sono tornate a risuonare stasera nelle strade di Tel Aviv. Due razzi sparati da Gaza sono stati intercettati in cielo dalla batteria di difesa Iron Dome. Lo afferma il portavoce militare.

17:59 Anziano palestinese ucciso a Khan Yunes

Un palestinese di 77 anni è stato ucciso dal fuoco israeliano durante un raid condotto a Khan Yunes, nel sud della striscia di Gaza. Un altro raid israeliano, a Jabalya, ha provocato il ferimento di almeno 10 persone.

17:56 L'aviazione israeliana all'attacco

Nelle ultime ore l'aviazione israeliana ha colpito complessivamente in varie zone della striscia di Gaza 11 lanciarazzi e 2 tunnel utilizzati a fini militari. Lo rende noto il portavoce militare. Fonti locali aggiungono che anche quattro palazzi di Gaza sono stati colpiti dall'aviazione d'Israele.

16:35 Lieberman: "Conquistare la striscia di Gaza"

"Israele vada fino in fondo. Metteremo fine alle operazioni quando le forze armate israeliane Tzahal avranno il controllo della striscia di Gaza". Lo ha detto il ministro degli Esteri israeliano, Avigdor Lieberman, secondo quanto riportato dal sito di informazione Ynet. Tel Aviv ha intanto ripreso l'offensiva accusando Hamas di aver respinto la tregua proposta dall'Egitto.

14:20 Addio tregua, Israele riparte con le operazioni militari

Israele ha ripreso le operazioni nella Striscia di Gaza dopo sei ore ''di attacchi unilaterali'' di Hamas che ha sparato ''47 razzi''. Lo afferma il portavoce militare.

14:10 Netanyahu: Hamas ha respinto tregua

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu addossa a Hamas e alla Jihad islamica la responsabilita' di aver respinto la proposta egiziana per il cessate il fuoco. In seguito ai ripetuti lanci di razzi odierni ha dunque ordinato alle forze armate "di agire con forza contro obiettivi terroristici a Gaza". Lo rende noto la tv di Stato.

11:42 Netanyahu: smilitarizzare Gaza

"Abbiamo accolto la proposta egiziana per creare una opportunità al fine di rimuovere dalla Striscia di Gaza tutti i missili, i razzi e (per demolire) i tunnel, il tutto per via politica", ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu. "Il nostro fine era e resta quello di garantire la tranquillità agli abitanti israeliani", ha precisato.

10:05 Israele: Hamas cessi lancio razzi

Se Hamas continuerà a lanciare razzi ''Israele risponderà con forza''. Lo ha detto, citata da Haaretz, una fonte ufficiale secondo la quale l'accettazione della proposta egiziana da parte del governo di Benyamin Netanyahu offre ad Israele la legittimità internazionale nel caso Hamas non fermi i lancio dei razzi.