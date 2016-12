Addio a Stephen, il 19enne che raccolse 3mln per la ricerca

10:07 - Stephen Sutton, il ragazzo di 19 anni che aveva commosso e ispirato l'intero mondo del web con la sua campagna per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro non ce l'ha fatta. Ad annunciarlo, mercoledì mattina la madre con un post su Facebook: "Il mio cuore è pieno di orgoglio, ma rotto dal dolore". La sua scomparsa ha commosso l'Inghilterra: dal primo ministro David Cameron, che era diventato un suo sostenitore a numerosi volti noti nel mondo dello spettacolo.

La campagna per raccogliere fondi destinati alla ricerca contro il cancro era nata come un'idea dalle ambizioni modeste, ma in poco tempo si è trasformata in un'impresa enorme arrivando a raccogliere 3mln di sterline. L'impresa del 19enne è cresciuta grazie ai social network, alla sua tenacia e al suo amore per la vita. Gli sembrava già cosa enorme porsi come obiettivo arrivare a 10 mila sterline, invece postando sul suo profilo Facebook un selfie di lui con un pollice alzato, il sorriso, gli occhi vispi, nonostante si trovasse in un letto d'ospedale ha coinvolto in un men che non si dica decine di migliaia utenti pronti ad aiutarlo e sostenerlo. Ha lottato fino all'ultimo, ma domenica ha avuto una ricaduta e si è spento nel sonno mercoledì mattina