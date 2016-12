Accordo Ucraina, Onu soddisfatta

22:21 - Ban Ki-moon, segretario generale dell'Onu, si dice incoraggiato dall'accordo raggiunto tra il presidente ucraino Viktor Yanukovich e l'opposizione, e ha sottolineato che ora è essenziale una rapida attuazione di tale accordo per dare il via ad una soluzione pacifica della crisi. Per questo, nel corso della telefonata al leader ucraino, il segretario generale si è congratulato con lui per lo spirito di compromesso e collaborazione.