Abu Dhabi, allattamento al seno per legge

11:08 - "Le mamme allatteranno i propri figli fino ai due anni". Per legge. Succede ad Abu Dhabi, il cui consiglio legislativo ha deciso di seguire alla lettera i dettami dell'Islam, che vede nell'allattamento - anche prolungato - un diritto dei bimbi anche se non più neonati. Al punto che, tutte le madri che - pur potendolo fare - "rifiuteranno il seno", potranno essere punite.

Di fatto, l'introduzione di questa legge trasforma in dovere, perseguibile per legge, l'attamento al seno per le madri che ne hanno la possibilità, e non più una libera scelta o, quantomeno, un'opzione. Un duro attacco a tutte le madri lavoratrici, che non potranno più affiancare carriera e maternità, come accade in Occidente.