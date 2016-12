13:20 - "Questa Corte vuole inviare Ablyazov, un rifugiato, dritto nelle mani delle persone da cui dovrebbe essere protetto", di quelli che lo perseguono. Così la famiglia dell'ex oligarca kazako, per bocca del portavoce Peter Sahlas, commenta il via libera all'estradizione di Mukhtar Ablyazov in Russia da parte della Francia. "Questa decisione - commenta uno dei legali di Ablyazov - fa vergogna alla giustizia francese".