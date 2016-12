13:51 - Se lo sciopero dei diplomatici israeliani continuerà anche nelle prossime settimane, "c'è il rischio" che papa Francesco, nel suo viaggio in Terra Santa dal 24 al 26 maggio, salti la tappa in Israele. Lo ha detto Fouad Twal, Patriarca Latino di Gerusalemme, in una conferenza stampa sul viaggio del pontefice. "Ma abbiamo avuto assicurazioni dall'ufficio del primo ministro israeliano che questo non avverrà".