A poche ore dall'inizio del cessate il fuoco, la tregua tra Israele e Hamas torna a essere un miraggio. Si torna a sparare nella Striscia di Gaza. Tel Aviv annuncia che negli scontri di questa mattina un militare israeliano sarebbe stato fatto prigioniero da Hamas. L'organizzazione araba conferma la cattura. Secondo fonti mediche palestinesi anche oggi a Gaza si registrano decine di morti e centinaia di feriti.

23:03 Uccisi altri 10 palestinesi

Altri 10 palestinesi sono stati uccisi, secondo i servizi di soccorso, nella Striscia di Gaza. I corpi di cinque di loro sono stati trovati sotto le macerie di edifici rasi al suolo a Rafah, mentre altri 5 sono rimasti vittime delle granate sparate dai carri armati a Rafah Khan Younes.

21:15 Obama: "Difficile un altro cessate il fuoco"

Per Obama "sarà molto difficile mettere in atto un altro cessate il fuoco a Gaza", se la comunità internazionale "non e' sicura che Hamas possa rispettarlo". E sulle polemiche relative alla politica estera Usa ribatte: "Gli Stati Uniti come maggiore potenza al mondo non controllano tutto nel mondo. Ci sono molti conflitti che non siamo stati ancora capaci di risolvere, ma questo non vuol dire che è diminuita la nostra influenza".

21:04 Obama: "Basta morti civili"

Per il presidente Usa, Barack Obama, "Hamas è responsabile per la fine del cessate il fuoco"; ciononostante, da parte israeliana "voglio vedere tutto l'impegno possibile nell'evitare la morte di civili palestinesi".

21:02 Obama contro Hamas: "Liberate il soldato rapito"

"La mia condanna sull'uccisione di due soldati israeliani ed il rapimento di un altro soldato è inequivocabile". A dirlo è il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che sottolinea come "Hamas deve liberare senza condizioni il soldato rapito".

20:40 Hamas nega il rapimento di un soldato israeliano

Hamas ha negato di aver sequestrato un soldato israeliano. "E' chiaro che il rapimento è una storia inventata dagli israeliani. Non c'è nulla che ci indichi un rapimento", ha detto un esponente di Hamas in Libano, Osama Hamdan, parlando alla Cnn.

19:49 Rafah, Israele ordina lo sgombero dell'ospedale

L'esercito israeliano ha ordinato lo sgombero immediato dell'ospedale di Rafah, secondo quanto ha riferito la televisione di Stato. La richiesta sembra preludere a un attacco contro uno degli edifici del centro medico e il provvedimento viene collegato alle ricerche del soldato rapito.

19:27 Oxfam: quasi mezzo milione di sfollati, rischio epidemie

"Mentre cresce il numero degli sfollati intrappolati a Gaza (sono 450mila) e continua l'uccisione di minori (253 le vittime accertate tra i bambini), esplode il rischio di epidemie tra la popolazione a causa dell'assenza di servizi igienici e della mancanza o contaminazione da liquami dell'acqua". Lo scrive Oxfam in un comunicato in cui si segnala "come siano già 30 i casi di meningite tra i minori, mentre stanno aumentando anche i rischi di malattie della pelle e di gastroenterite tra la popolazione".

19:17 Sale a 62 il bilancio delle vittime

Aumenta ancora il bilancio di sangue nella Striscia di Gaza. Il numero dei palestinesi uccisi a Rafah è salito infatti a 62 mentre i feriti sono 350 secondo fonti dei soccorsi palestinesi. Ci sarebbero anche 4 morti a Khan Yunis, alcuni chilometri più a nord, mentre il bilancio complessivo dei morti in 25 giorni di conflitto sarebbe di oltre 1.500 persone, per lo più civili.

18:39 Onu: "Tregua durata solo 90 minuti"

18:17 Ban Ki-moon: "Scioccato e deluso, condanna Hamas"

Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, "condanna nei termini più forti la violazione del cessate il fuoco umanitario da parte di Hamas" a Gaza. Secondo quanto fatto sapere dal suo portavoce, Ban Ki-moon "è scioccato e profondamente deluso" da questi ultimi sviluppi.

17:56 Senato Usa aumenta fondi per Iron Dome Israele

Il Senato americano ha approvato all'unanimità risorse aggiuntive per finanziare Iron Dome, il sistema missilistico difensivo di Israele. Le risorse ammontano a 225 milioni di dollari.

17:41 Kerry: "Hamas liberi subito soldato rapito"

"Hamas deve liberare immediatamente il soldato israeliano rapito": lo afferma in una dichiarazione il segretario di Stato Usa, John Kerry.

16:43 A Rafah 40 morti e 250 feriti

I bombardamenti israeliani a Rafah (nel Sud della Striscia di Gaza) hanno provocato oggi 40 morti e 250 feriti. Lo afferma l'agenzia di stampa palestinese Maan.

16:07 Il Cairo smentisce il rinvio dei colloqui

Una "fonte autorizzata" citata dall'agenzia statale egiziana Mena ha smentito che l'Egitto abbia ritirato il proprio invito ad Autorità palestinese e Israele affinché mandino delegazioni per colloqui a Il Cairo. "Aspettiamo le due delegazioni, che devono lavorare su un cessate il fuoco conformemente alle dichiarazioni fatte in proposito dal Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon", ha detto la fonte.

15:19 Abu Mazen: "Delegazione sabato a Il Cairo per discutere tregua"

Una delegazione palestinese che include Hamas sarà sabato a Il Cairo per colloqui con responsabili egiziani su un cessate il fuoco a Gaza. Lo ha annunciato il presidente palestinese Abu Mazen a Ramallah. Abu Mazen "ha formato la delegazione che andrà sabato a Il Cairo quali che siano le circostanze", si legge in un comunicato della presidenza dell'Anp.