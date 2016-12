A 9 anni attaccato da alligatore

15:05 - "All'inizio pensavo che qualcuno stesse giocando come me, sono andato sott'acqua e sentivo la sua mascella, i suoi denti e quando ho capito cosa stava facendo ho immediatamente reagito..." Così James Barney, 9 anni, racconta la sua terribile esperienza nel lago Toho nei pressi di Orlando, in Florida. Questo ometto è stato attaccato da un alligatore, ma per fortuna è riuscito a salvarsi: è arrivato in elicottero Florida's Arnold Palmer hospital e nonostante la terribile esperienza non sembra particolarmente scioccato. Sorride e ammicca davanti a giornalisti e telecamere.