13 anni dopo l'11 settembre, Obama: "La speranza sia più forte della paura"

"Gli americani vanno avanti e non devono mai soccombere alla paura". Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama, al Pentagono per la cerimonia in occasione del tredicesimo anniversario degli attentati dell'11 settembre 2001. "Non importa cosa succede lungo la nostra strada, l'America ne verrà sempre fuori più forte - ha aggiunto Obama -. L'amore è la riposta ultima all'odio mostrato" quel giorno.