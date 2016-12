"Spretati" in 400 in 2 anni

07:14 - Nei suoi ultimi due anni di pontificato, tra 2011 e 2012, Benedetto XVI ha ridotto allo stato laicale quasi 400 sacerdoti accusati di molestie a bambini, più del doppio che nel biennio precedente, quando furono 170. Lo rivela l'agenzia Ap spiegando che il Vaticano ha presentato questi dati per difendere la Santa Sede davanti a una commissione dell'Onu riunitasi per verificare l'applicazione della Convenzione per i diritti del fanciullo.