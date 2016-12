30 giugno 2014 "Pistorius non soffre di disturbi mentali" Pretoria, resa nota la perizia psichiatrica Si riapre il processo a carico dell'atleta sudafricano accusato dell'omicidio della sua compagna, la modella Reeva Steenkamp. Per gli esperti "era in grado di valutare che ciò che stava compiendo era male" Tweet google 0 Invia ad un amico

11:30 - Oscar Pistorius non soffre di disturbi mentali. E' questa la conclusione dei periti che hanno sottoposto a esami psichiatrici l'atleta sudafricano. Lo rende noto la procura di Pretoria, in occasione della riapertura, dopo sei settimane di interruzione, del processo per l'omicidio della sua compagna, la modella Reeva Steenkamp.

"Pistorius non soffre di alcun disturbo mentale o infermità che possa averlo reso penalmente non responsabile dell'atto di cui è accusato", hanno concluso i quattro esperti che hanno esaminato l'atleta, secondo quanto ha affermato in aula il rappresentante dell'accusa, Gerrie Nel, leggendo la perizia. "Pistorius - ha proseguito- era in grado di valutare che ciò che stava compiendo era male".



Il procuratore ha aggiunto che i periti - tre psichiatri e uno psicologo dell'ospedale psichiatrico di Pretoria - sono giunti tutti alla stessa conclusione. Il processo era stato sospeso il 20 maggio per ordine del giudice, dopo che nel corso del dibattimento la difesa aveva sostenuto che Pistorius soffriva di una grave forma di ansia, risalente all'infanzia, che avrebbe avuto una parte importante nel delitto.



Pitorius non ha mai negato di aver ucciso, la notte di san Valentino del 2013, Reeva, ma afferma di aver commesso un fatale errore in preda al panico, svegliato nel mezzo della notte, credendo che dietro la porta chiusa del bagno, attraverso la quale sparò 4 colpi di pistola, si nascondesse un ladro, e non la fidanzata che fino a quel momento aveva dormito accanto a lui. L'accusa invece tenta di dimostrare che si trattò di omicidio intenzionale, maturato dopo un violento litigio fra i due: una tesi che sembra confermata dai vicini, che quella notte udirono urla e strepiti provenire dalla villa dell'ex campione di atletica.