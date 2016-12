13:09 - Con l'hashtag #notinmyname i giovani musulmani si schierano, via Twitter, contro lo Stato islamico che in nome di Allah compie efferatezze di ogni sorta. La campagna social anti-Isis sta raccogliendo il consenso di un numero sempre maggiore di ragazzi, che si fanno fotografare in posa con il cartello "non nel mio nome" perché i jihadisti estremisti, come tutti i terroristi, non rappresentano l'Islam né i musulmani.