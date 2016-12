07:57 - La liberazione di cinque detenuti di Guantanamo in cambio del rilascio del sergente americano Bowe Bergdhal da parte dei talebani "potrà aiutare a rilanciare il processo di pace in Afghanistan". A sostenerlo è Ismael Qasimyar, responsabile dell'Alto consiglio per la pace in Afghanistan, secondo il quale in questa occasione "tutte le parti hanno dato prova di buona volontà".