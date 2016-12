01:47 - Gli uffici dell'Onu nello Yemen saranno chiusi tutto giovedì su richiesta delle autorità locali per il rischio di attentati. Lo riferisce un responsabile delle Nazioni Unite nella capitale yemenita Sanaa. "I funzionari della missione Onu e delle altre organizzazioni hanno ricevuto l'ordine di non presentarsi in ufficio", ha detto il responsabile che ha voluto mantenere l'anonimato.