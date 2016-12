Yemen, colpi di mitra per festeggiare durante un matrimonio: tre morti

23:11 - Dalla gioia alla disperazione, dai balli di festa alla strage. E' quello che accaduto in Yemen, durante i festeggiamenti per un matrimonio. Mentre gli ospiti al ricevimento stavano ballando sulle note del Gan Gnam Style, uno dei presenti ha pensato di sparare una raffica in aria con il suo mitra AK47 per festeggiare. Il risultato sono stati tre morti e il panico generale.