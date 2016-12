09:50 - Il console del Giappone nello Yemen è stato accoltellato a Sana'a, in quello che appare come un fallito tentativo di sequestro in un Paese già teatro di numerosi rapimenti e attacchi a diplomatici. Lo riferiscono fonti dell'ambasciata di Tokyo e della sicurezza locale. Il diplomatico era alla guida della sua vettura quando è stato bloccato e attaccato da sconosciuti, ma è comunque riuscito a sfuggire agli aggressori.