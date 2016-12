Tgcom24 >

Mondo >

William e Kate prima sul bus, poi in metrò 7 novembre 2013 William e Kate prima sul bus, poi in metrò Londra, giornata da pendolari per i duchi di Cambridge che si sono recati alla stazione di High Street Kensington per salutare i volontari del Remembrance Day Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:12 - Centinaia di pendolari che passavano per la stazione della metropolitana londinese di High Street Kensington si sono ritrovati una sorpresa: William e Kate si sono fermati per salutare i volontari del "Remembrance Day", giorno dedicato ai caduti in guerra, in cui si distribuiscono i "poppy" (distintivi a forma di papavero) e si raccolgono donazioni.

Decine di persone si sono avvicinate ai duchi di Cambridge e li hanno fotografati mentre parlavano con gli addetti della Royal British Legion che organizza l'iniziativa. Mentre il principe Filippo e il nipote, il principe Harry, partecipavano a un'altra cerimonia in onore dei caduti al "Field of Remembrance", davanti all'abbazia di Westminster.



William e Kate hanno anche compiuto un tour della città a bordo di un vecchio bus a due piani "Routemaster" per promuovere la raccolta fondi della British Legion. Proprio in questi giorni la coppia reale sta organizzando il loro trasloco nell'appartamento di 21 stanze a Kensington Palace dove viveva la principessa Margherita.