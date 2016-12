Voto Cile, Bachelet al ballottaggio

01:08 - La ex presidente cilena socialista, Michelle Bachelet, ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali con il 46,6 % dei voti, e dovrà affrontare in ballottaggio la sua rivale di centrodestra, Evelyn Matthei (25,2% dei voti), il prossimo 15 dicembre. Lo confermano i risultati ufficiali parziali diffusi dal Servizio elettorale, in base allo scrutinio del 54,6 % dei seggi. L'economista indipendente Franco Parisi, raggiunge 10,3% dei voti.