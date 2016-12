Violenze Libia, corteo di protesta

08:09 - Gli abitanti di Bengasi sono scesi venerdì sera in strada, per il quinto giorno consecutivo, per protestare contro le milizie armate e contro l'ondata di violenze che sta martoriando la seconda città della Libia. In seguito a un imponente corteo di veicoli militari delle forze di sicurezza nelle strade della città, uomini e donne si sono riuniti in strada per chiedere più sicurezza e la presenza concreta della polizia e di un esercito nazionale.