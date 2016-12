Violenze in Ucraina, monito da Usa

13:17 - Quanto è successo la scorsa notte con i manifestanti è assolutamente inammissibile in una società democratica. E' quanto il sottosegretario agli Esteri Usa, Victoria Nuland, in missione a Kiev, ha "chiaramente spiegato" al premier ucraino Viktor Ianukovich. Anche il capo della diplomazia Ue Catherine Ashton si è detta "estremamente delusa" per l'uso della violenza e resta a Kiev perché "vuole continuare a spingere per il dialogo".