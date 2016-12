19:21 - Sono almeno 43 le persone uccise in Iraq. Lo rendono noto fonti di sicurezza. Tra le vittime 18 sono state sequestrate da uomini in uniforme militare e poi uccise a nord di Baghdad, in una zona agricola vicino a Tarmiya. I cadaveri di altri cinque uomini, invece, sono stati trovati decapitati in varie zone di Tikrit, 180 chilometri a nord della Capitale.