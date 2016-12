Venezuela, poteri speciali a Maduro

22:40 - L'Assamblea Nazionale, parlamento unicamercale del Venezuela, ha approvato in via definitiva la cosiddetta "legge abilitante" che concede al presidente, Nicolas Maduro, poteri speciali per governare per decreto, senza controllo del potere legislativo, per un periodo di 12 mesi. Il progetto di legge, già approvato in prima lettura giovedì, è stato confermato con 99 voti, pari ai tre quinti richiesti. Critica e allarmata l'opposizione.