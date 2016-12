23:17 - Migliaia di giovani dell'opposizione sono scesi nelle strade di Caracas per dimostrare la loro contrarietà al presidente Nicolas Maduro, in vista delle elezioni amministrative del prossimo 8 dicembre. I manifestanti intendono anche protestare contro la decisione di Maduro di attribuirsi (con il consenso del voto del Parlamento) poteri speciali che gli permetteranno di governare per decreto per un anno.