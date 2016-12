Venezuela, blackout nella notte

05:54 - Caracas e almeno dieci Stati del Venezuela sono rimasti senza luce nella notte a causa di un blackout di grandi proporzioni, per un guasto in una centrale. Nella capitale il servizio è ripreso dopo circa mezz'ora, ma altre zone sono rimaste al buio per ore. L'interruzione nella fornitura è avvenuta durante un intervento del presidente Nicolas Maduro che, come già in altre occasioni, ha dato la colpa "all'opposizione fascita".