Venduta per oltre 3mila euro una fetta della torta nuziale di William e Kate 16 novembre 2013

08:23 - Continua la "royalmania": una fetta della torta nuziale di William e Kate è stata infatti venduta a un'asta tenutasi a Beverly Hills per 4.160 dollari (circa 3mila euro).



Non è la prima volta che porzioni del dolce reale, creazione della cake designer Fiona Cairnes, tornano in circolazione dopo il matrimonio da fiaba di William e Kate nell'aprile del 2011. Una prima fetta fu infatti venduta nel maggio del 2012 per circa 2mila sterline (quasi 2.400 euro). Inoltre per il battesimo del principino George, a ottobre, come da tradizione, fu servita nuovamente la wedding cake.



Al ricevimento di nozze a Buckingham Palace che si tenne dopo il "sì", furono distribuite 650 "porzioni" di torta nuziale, ad altrettanti ospiti, confezionate proprio per essere conservate come ricordo, nella loro custodia di metallo creata appositamente per le monoporzioni-bomboniera.