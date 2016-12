Tgcom24 >

Vendite shock su eBay: messi all'asta divisa e oggetti dell'Olocausto, il sito poi si scusa 3 novembre 2013

13:46 - EBay, il sito di vendite online, si è scusato e ha ritirato 30 "souvenir dell'Olocausto" che erano stati messi all'asta, dopo che la vicenda, resa nota dal giornale Daily Mail, ha provocato un coro di proteste. Tra gli oggetti in questione c'era anche una divisa che sarebbe appartenuta a un panettiere polacco morto ad Auschwitz e che è stata messa all'asta per 18mila dollari (più di 13mila euro).

Tra gli altri pezzi in vendita on line, il Daily Mail menziona scarpe e spazzolini da denti che sarebbero appartenuti a prigionieri in campi di concentramento. Oltre alle scuse il sito eBay ha contemporaneamente effettuato una donazione di 40mila dollari devoluta in beneficenza.