Usa, un salvataggio drammatico

E' successo nelle campagne di Saint Louis Park, un sobborgo di Minneapolis. Una ragazza, alla guida di un'auto con dentro cinque bambini, è finita in un bacino ghiacciato profondo ben otto metri. La 23enne, probabilmente babysitter, è stata salvata dai soccorsi arrivati quattro minuti dopo l'accaduto. Miracolo anche per quattro bimbi, rispettivamente di 7, 6, 5 e un anno. Troppo tardi, invece, per un maschietto di cinque anni che non ce l'ha fatta ad arrivare vivo in ospedale.