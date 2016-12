24 dicembre 2013 Usa, un grande coro per la piccola Delaney La bambina, otto anni, è allo stadio terminale della leucemia contro la quale da tempo combatte. Centinaia di persone si sono radunate davanti la sua casa per farle arrivare il loro affetto con un tradizionale canto di Natale Tweet google 0 Invia ad un amico

07:09 - Il destino della piccola Delaney Brown, 8 anni, sembra segnato: solo pochi giorni fa i medici hanno fatto sapere ai genitori che la bambina è allo stadio terminale della leucemia contro la quale da tempo combatte. La madre ha chiesto che "qualcuno" andasse a cantare i tradizionali cori di Natale. Una piccola folla ha risposto.

La madre ha voluto che per Delaney questo fosse un Natale speciale e così ha lanciato un appello su Facebook affinché, pur se costretta a letto, la bambina potesse vivere lo spirito delle feste e ha invitato chiunque lo volesse a ritrovarsi davanti la loro casa di West Reading in Pennsylvania, per cantare i tradizionali canti di Natale. "Vi sento, grazie" è stato il messaggio che Delaney ha postato con tanto di foto dal suo letto, mentre fuori dalla casa una piccola folla festeggiava con lei questo Natale.