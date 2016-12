Usa:uccide moglie,suocera e ex capo

17:16 - Strage in Louisiana, negli Stati Uniti d'America. Un uomo ha ucciso, in tre diversi momenti, la moglie, la suocera e l'ex datore di lavoro e si è poi tolto la vita. Stando alle prime informazioni, la furia omicida è stata causata da una battaglia legale in corso per la custodia dei figli. Contro l'omicida, Ben Freeman, 38 anni, erano stati recentemente emessi provvedimenti restrittivi per molestie: poteva vedere i figli solo sotto supervisione.