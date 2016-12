Usa, uccide i componenti della sua band e poi si suicida: era stato cacciato dal gruppo

Tgcom24 >

18:47 - Era stato cacciato dalla rock-band in cui suonava, per questo motivo aveva deciso di vendicarsi contro gli altri componenti del suo ex gruppo. E' accaduto nella zona di East Willamsburg, a Brooklyn, dove un ragazzo, il cui nome non è ancora stato reso noto dalla polizia, ha ucciso tre persone prima di togliersi la vita. Le vittime, tutte di origine iraniana, si erano trasferite da Teheran a New York in cerca di successo.

La strage è avvenuta poco dopo la mezzanotte: la polizia, accorsa sul posto dopo aver ricevuto una chiamata dal quarto membro della band - che è stato ferito ad un braccio - ha trovato i tre cadaveri all'interno di un condominio su Maujer Street, mentre il sospetto killer si è sparato sul tetto del palazzo.